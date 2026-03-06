「コールドゲームがあるのね」13得点“大勝”の侍打線が「やばいわよ！」SNS歓喜 満塁弾の大谷翔平「応援のおかげ」【WBC】
侍ジャパンがWBC初戦をコールド発進で勝利した(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日、東京ドームで行われた1次ラウンド初戦で台湾と対戦。侍打線は13得点を挙げ、13−0の大量リードで7回コールド勝ちを収めた。
【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェック お茶点てポーズも！
2回、打線に火をつけたのが大谷翔平だ。一死満塁から右翼席へ満塁弾を放つと、この回に一挙10得点を挙げる展開となった。大谷は試合後のヒーローインタビューで「いいゲームで、いいスタートが切れた。応援のおかげ」と、スタンドを埋めた大勢のファンに感謝した。
満塁弾については「打った瞬間入るなと思った。外野フライでもいいので1点取りたかった」と振り返った。
先発の山本由伸は3回途中で降板したが、その後、藤平尚真、宮城大弥、北山亘基と継投。7回は曽谷龍平がマウンドに上がり、3人で片づけた。
初戦をコールド発進の侍ジャパン。SNS上では「侍JAPANやばいわよ！」「侍打線やばいわよ！」と「やばいわよ」がトレンド入りすれば、「コールドゲームは最高の結果だよね！ ナイスゲーム！！ 」「コールドゲーム発進はすごい」「コールドゲームがあるのね」「世界大会でもコールドゲームなんてあるのは知らなかった」と、コールドゲームがあることが知らないファンのコメントもあった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。