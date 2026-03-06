「コールドゲームがあるのね」13得点“大勝”の侍打線が「やばいわよ！」SNS歓喜　満塁弾の大谷翔平「応援のおかげ」【WBC】

侍ジャパンがWBC初戦をコールド発進で勝利した(C)Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日、東京ドームで行われた1次ラウンド初戦で台湾と対戦。侍打線は13得点を挙げ、13−0の大量リードで7回コールド勝ちを収めた。

2回、打線に火をつけたのが大谷翔平だ。一死満塁から右翼席へ満塁弾を放つと、この回に一挙10得点を挙げる展開となった。大谷は試合後のヒーローインタビューで「いいゲームで、いいスタートが切れた。応援のおかげ」と、スタンドを埋めた大勢のファンに感謝した。

満塁弾については「打った瞬間入るなと思った。外野フライでもいいので1点取りたかった」と振り返った。