◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

侍ジャパンの山本由伸投手（２７）＝ドジャース＝が６日、１次ラウンド初戦となる台湾戦に先発。２回２／３を投げて３四球も無安打無失点と役割を果たし、勝利投手となった。球数は５３球、最速は１５８キロを計測した。

試合後は公式会見に登場。「また日本代表のユニホームでグラウンドに立つことができてすごくうれしく思いましたし、今日の試合勝てたことにすごくうれしく思います」と笑った。井端監督は「山本投手の球数は決まっていた。どの状況でも球数で代えるというところで」と説明した。

この日はオリックス時代の相棒・若月健矢捕手（３０）との黄金バッテリーが復活。初回。１番チェン・ツーに対しては４球目に１５８キロを計測し、５球目のカーブで投ゴロに打ち取った。２番フェアチャイルドは１５０キロのスプリットで空振り三振。３番リン・アンコーを三ゴロに仕留めた１球は９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマークした。

味方が大谷の先制満塁本塁打などで１０得点のビッグイニングをつくり出した直後の２回。先頭打者への四球でこの日初めて走者を出したが、続くギリギラウ・コンクアンを二ゴロ併殺に料理した。１３点リードの３回は味方の失策と２四球で２死満塁。ピッチクロック違反も影響したが、ここで投手交代が告げられた。

今月１日にインスタグラムで帰国報告した山本。代表チームの全体練習には２日から合流した。前回登板はドジャースの一員として米国でマウンドに上がった２月２７日（日本時間２８日）のジャイアンツ戦。大陸を横断して“中５日”で迎えた“ぶっつけ本番”だったが、右腕には関係なかった。

前回２３年大会の山本は計２試合で１勝０敗、防御率２・４５だった。ドジャースのエースに成長した今大会ではエースの役割が期待されている。昨年のワールドシリーズでＭＶＰに輝いたロサンゼルスの英雄が今度は日本のヒーローになる。