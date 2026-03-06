◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13ー0台湾（2026年3月6日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組初戦で台湾と対戦し13―0で快勝した。打っては「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31＝ドジャース）が先制の満塁本塁打含む4打数3安打5打点の活躍で13点を奪った侍打線をけん引。投げては5投手による完封リレーで、連覇に向けて最高のスタートを切った。

井端弘和監督（50）は試合後、1番に大谷、4番に吉田を配した意図を聞かれ「強化試合で1番と4番と見させてもらった中で、やっぱり1番打者はこう何て言うんですかね、勢いと迫力と…いろいろなものがあって。それで（大谷を）1番に置こうかなと思いました。あと吉田選手を4番にしたっていうのは、まずは状態が良かったっていうところで、1番からの流れを組んだ時に、今まずはそこが一番適任かなと思って置いてます」と説明した。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

6日 〇日本13―0台湾●

7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜