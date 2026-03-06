◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13ー0台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾に13−0で大勝した。「6番・一塁」でスタメン出場した村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）は2回にタイムリー内野安打を放った。

試合後、13安打13得点と爆発した打線について外国人記者から「侍ジャパンの打線の強み」と聞かれた村上。「SHOHEI OHTANIがいることだと思います」と即答し、笑いを誘った。

この日、試合前の打撃練習で大谷の同組で回り、談笑する場面もあった。会話の内容については「一緒に打とうぜと言っていました」と明かした。

先頭で迎えた2回の第1打席は四球を選んで出塁。1死満塁から大谷の満塁弾で先制のホームを踏んだ。この回、侍ジャパンは打者15人の猛攻。2度目の打席に立った村上はタイムリー内野安打とした。

3回は一ゴロ、5回は強い打球を放ったが、右飛に終わった。初戦は3打数1安打1打点1四球だった。