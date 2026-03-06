11人組グローバルボーイズグループ・INIのセカンド写真集『INI Viva la vita』が、2年6か月ぶり自身通算2作目の1位を獲得しました。

3月5日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、2023/9/11付「INI ファースト写真集『Chrono』」以来、2年6か月ぶり自身通算2作目の1位を獲得。また、ジャンル別「写真集」でも1位となりました。

■テーマは『イタリア旅行』

ファースト写真集の週間売り上げを上回り、自己最高週間売り上げ6.6万部を記録。本作は、今年デビュー5周年を迎えるINIのセカンド写真集で、『11人のイタリア旅行』をテーマに、4種の衣装を着こなす姿をすべてイタリアロケで収録したということです。

192ページのボリュームで構成され、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる1冊となっているそうです。

■2位はMrs. GREEN APPLE

続く2位には、Mrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』が、週間売り上げ2.7万部でランクイン。

デビュー10周年のアニバーサリーイヤーを振り返るバンド本『Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025』に加え、メンバー3人がこれまでの半生を語り下ろしたソロ本『大森元貴』『若井滉斗』『藤澤涼架』の計4冊で構成されているということです。

オリコン調べ（2026/3/9付）