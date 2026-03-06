ＮＭＢ４８・芳賀礼が舞台「シナリオ通りの恋をした」（４月３０日〜５月２日、東京・紀伊國屋ホール）で主演を務めることが６日、分かった。舞台初出演にして初主演の芳賀は「私にとって舞台は初めての経験なのでわくわくとドキドキでいっぱいですが、皆さんを魅了できるような舞台を作り上げられるよう精一杯努めます！」と意気込んでいる。

今作はコント師、ザ・ギースの高佐一慈が初めて演劇の脚本・演出を手がけた意欲作。初めて芝居に挑戦するアイドルが、自分自身の状況と重なる「相手役に恋をしてしまう物語」の稽古に挑むという、現実と虚構が入り交じる奇妙なラブストーリーとなっている。

ＮＭＢの次世代エースとして注目される芳賀は「友情、恋愛、最後の最後まで目が離せない展開に注目してもらえると嬉しいです！よろしくお願いします！」と気合十分に呼びかけた。

相手役はＳＥＶＥＮＩＣ・明石陸で、その他にもＮＭＢの桜田彩叶、三鴨くるみといったフレッシュな顔ぶれが集結。脇を固めるのは高佐の相方・尾関高文、ラブレターズ、チャンス大城、吉住といった唯一無二の存在感を放つ実力派芸人たちが名を連ねている。

高佐は「僕が個人的にも大好きな方々が集まってくださり、とても心強い布陣になりました」と期待感を口にし「内容はラブストーリーですが、演劇好きの方に怒られてしまうかもしれないくらい自由な作品になりそうです」とＰＲした。