65歳・3泊20万円の国内夫婦旅「レトロな街並みが素晴らしく、焼きカレーとナンもおいしかった」
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（62歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：岩手県
現在の現預金：5500万円、リスク資産：0円
老齢厚生年金（厚生年金）：10万3000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入16万5000円
配偶者の収入：給与収入28万円
ひと月の支出：16万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2020年10月に妻」と訪れた「3泊の門司港」旅行だそう。
「レトロな街並みが非常に素晴らしかった。焼きカレーとナンもおいしくいただいた」と旅の思い出を振り返ります。
門司港を訪れるなら、「下関から関門海峡は船で門司港に渡り、バスを利用して散策するのがよい」とコメント。
なお旅行にかかった費用は「交通費10万円、宿泊費7万円、その他3万円」とあり、総額20万円ほどとなったようです。
これから旅行を計画しているシニア世代には「できるだけスーツケースよりも荷物はコンパクトにしてリュックを使う」のがおすすめだとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：65歳男性
同居家族構成：本人、妻（62歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：岩手県
現在の現預金：5500万円、リスク資産：0円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万2000円
老齢厚生年金（厚生年金）：10万3000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入16万5000円
配偶者の収入：給与収入28万円
ひと月の支出：16万円
「行ってよかったシニアの旅先は門司港」現役引退後は「1年に2〜3回程度、夫婦ふたり旅」をすることが多いという今回の投稿者。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2020年10月に妻」と訪れた「3泊の門司港」旅行だそう。
「レトロな街並みが非常に素晴らしかった。焼きカレーとナンもおいしくいただいた」と旅の思い出を振り返ります。
門司港を訪れるなら、「下関から関門海峡は船で門司港に渡り、バスを利用して散策するのがよい」とコメント。
なお旅行にかかった費用は「交通費10万円、宿泊費7万円、その他3万円」とあり、総額20万円ほどとなったようです。
「荷物はコンパクトにリュックがおすすめ」年金生活における旅費のやりくりについては「あらかじめ年間の旅行を費用とともに想定しておく」とうまくいくとのこと。
これから旅行を計画しているシニア世代には「できるだけスーツケースよりも荷物はコンパクトにしてリュックを使う」のがおすすめだとアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)