JANUSは2025年11月6日に3I/ATLASの画像を120枚以上撮影

Image: ESA / Juice / JANUS

現在、木星を目指して宇宙を爆走中の探査機「JUICE（ジュース）」が、予定にはなかった「超ラッキーなシャッターチャンス」をものにしました。ターゲットは太陽系の外からはるばるやってきた激レアな訪問者、恒星間彗星「3I/Atlas（アトラス）」です。

史上3番目！「外の世界」から来た謎の旅人

この彗星が特別なのは、私たちの太陽系で生まれたものではなく、遠く離れた別の星系から飛んできた「恒星間天体」だからです。

2025年6月、小惑星地球衝突最終警報システム（ATLAS）のデータから発見されたこの彗星は、国際天文学連合の小惑星センターによって、史上3番目の恒星間天体であると認定されました。

かつて、史上初の訪問者として現れた「オウムアムア」は、その異様な形や謎の加速から「エイリアンの探査機ではないか？」という議論を巻き起こしました。続く2番目の「ボリソフ彗星」も、太陽系の常識とは異なる成分を持ち、私たちに「外の世界」の未知なる謎を突きつけました。

しかし、これまでの天体は発見が遅く、詳しい正体は分からないままでした。そこに現れたのが、史上3番目の使者「3I/Atlas」なのです。

本職は「木星調査」だけどチャンスは見逃さない

2025年10月29日に太陽へ最接近（近日点通過）し、現在は猛スピードで太陽系を去ろうとしている3I/Atlas。地球からはもう見えにくくなりつつありますが、宇宙のまん真ん中にいるJUICEはこのチャンスを逃しませんでした。

JUICEが2025年11月6日に撮影した3I/アトラス彗星

Image: ESA / Juice / JANUS

2023年4月14日に地球を旅立ったJUICEの本職は、2031年に木星へ到着し、氷の衛星に生命の痕跡があるか調べること。しかし、目的地までの長い道のりを無駄にしないのがこの探査機のニクいところです。太陽最接近からわずか7日後の11月6日、運用チームは急遽JUICEの観測機器を彗星へと向けました。

搭載カメラ「JANUS」を駆使して120枚もの写真を連写し、合計5つの精密機器をフル稼働させて、この「通りすがりの客」を徹底的に解剖。画像にはガスに包まれた彗星の頭部「コマ」やたなびく尾だけでなく、ジェット、光条（レイ）、フィラメント、ストリーム（流れ）といった、彗星の挙動を示す生々しい構造までが詳細に捉えられていました。

「別の星系の材料」がわかる日はすぐそこに

公開された画像では、太陽の位置に対する彗星の移動方向までもが分析されています。JUICEが持ち帰ったのは写真だけではありません。この彗星が「一体何でできているのか」という、別の星系の組成を知るための極めて貴重なデータも収集済みです。

オウムアムアは本当にただの岩石だったのか？ 別の星系はどんな材料でできているのか？ 欧州宇宙機関（ESA）が現在進めている解析の結果は、3月末に発表される予定です。JUICEが届けたこの寄り道ショットが、宇宙最大のミステリーを解き明かす大きな一歩になるかもしれませんね。