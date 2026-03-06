◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾に13−0で大勝した。若月健矢捕手（30）はバッテリーを組んだ山本由伸投手（27）を好リード。バットでも2回、2死一、三塁の好機で右前タイムリーを放ち援護した。

強化試合、壮行試合でバッテリーを組む機会はなく若月いわく「ぶっつけだった」が、オリックス時代に培った息の合ったコンビは健在だった。初回の第1球はカーブから入って3者凡退。「プラン通りに入れた」と振り返った。

緊張感あるマウンドで3回途中無失点の力投を導き「日本にいた時より進化しているし、僕もアップデートしていけるように。ストレートの強さが日本にいる時とは全然違う」と次戦を見据えた。

バットでは2回無死満塁の好機で捕邪飛に倒れて、直後に大谷の満塁弾が飛び出し「いや、もうキャッチャーフライで良かったと思って」と苦笑い。それでもその回2度目の打席ではきっちりと右前適時打を放って意地を見せた。