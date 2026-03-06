◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13ー0台湾（2026年3月6日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」は6日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組初戦で台湾と対戦し13―0で快勝した。打っては「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手（31＝ドジャース）が先制の満塁本塁打含む4打数3安打5打点の活躍で13点を奪った侍打線をけん引。投げては5投手による完封リレーで、連覇に向けて最高のスタートを切った。

2回までにグランドスラム含む3安打5打点と“大谷劇場”と化した東京D。勢いづいた打線は3回までに13得点。投手陣は、先発山本由伸から3番手の宮城までノーヒットノーランリレー。4番手の北山が1安打を打たれたが、許した安打はその1本だけと世界ランク2位の台湾に完勝した。

最高のスタートを切った井端弘和監督（50）は試合後「試合の展開はどうであれ、まず勝つっていうことが非常に良かったなと思ってます。先に点を取りたいっていう中で先に点を取れて…（その後も打線が）つながったというところで、非常に良かったかなと思ってます」と冷静に試合を振り返った。

先に点を取る。大谷が放った先制の満塁弾含めた3安打の活躍に「1打席目もね、初球をっていうふうに積極的に打って、ツーベースっていうところでね、チームに勢いを与えてくれたかなと。またね、ひと振りで最高の結果を出してくれたので“さすがかな”と。素晴らしかったなと思ってます」とコメント。改めて大谷の存在について聞かれた指揮官は「正直、非常に楽ですし…だけど彼だけでなく、その後…満塁ホームランの後にまた（打線が）つながったっていうところが今の日本の打線かなと。明日以降も1つチャンスをつくった時に畳み掛けられれば良いと思ってます」と次戦を見据えた。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

6日 〇日本13―0台湾●

7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜