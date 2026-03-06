野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は６日、１次ラウンドＣ組初戦の台湾戦で七回コールドの１３−０で大勝。

満塁ホームランを含む３安打５打点の活躍を見せた大谷翔平はお立ち台に迎えられた。ヒーローインタビューの一問一答は以下の通り。

――初戦でコールド勝ちした

「いいゲームで、いいスタートが切れたので、応援のおかげだなと思います」

――二回には一挙１０得点

「あの回に尽きる。（点を）取った後も集中して、四球も取れていたし、いいゲーム運びができた。素晴らしいゲームだった」

――自身のバッティングについて。第１打席では初球を打ってツーベースだった。どんな気持ちで打席に立ったか

「初戦なので、みんな、かたくなるところ。しっかりとアグレッシブに、いい球を打ちたいと思っていたところで、たまたま初球、いいところに来て、ヒットにできてよかった」

――そして先制の満塁ホームラン。感触は

「打った瞬間、入るとは思ったので。とにかく先制点、どうしても取りたいなという気持ちで、外野フライでもいいので、まずは１点取りたいなと」

――新しい日本代表の「お茶たてポーズ」もかなり出た

「北山君が一生懸命考えてくれたので、今後も続けられるよう頑張りたい」

――韓国戦に向けて

「素晴らしいチームと対戦が続くので、みんな、まずは早く家に帰って、たくさん寝て、明日に備えたい」

――ファンに一言

「厳しい戦いが続くと思いますけど、ファンの人と、チーム一丸となって、球場全体で盛り上げていただければ励みになるので、よろしくお願いします」