◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が６日、東京ドームでのＷＢＣ１次ラウンド初戦、日本―台湾戦を観戦。満塁弾を放った大谷翔平のすごみや打順の組み方に迫った。

「１番・大谷」の意味を、本人が示した。どこが相手でも実力通りにいかないのが国際大会の初戦だ。地に足を着けて戦うには初回が大事。初球、いきなりの豪快な右翼線二塁打が場内の空気を変えてくれた。

強化試合ではタイミングが合っていなかったが、この調整力が大したもの。１打席目は打球が上がらず、微調整して臨んだ２回の満塁弾も別次元。直球を待ちながら、変化球にも対応できる余裕があった。体勢を崩してもバットの先端で拾えれば飛んでいく。その中でも振ってるのがすごい。

初球、２球目と低めのチェンジアップを見送った。ほぼ同じ高さの２球目をストライク判定されたが、本人には寸分の狂いなく見えていたはず。捕手からすれば不気味でしかない。３球目は直球が外角に外れ、それも平然と見送った。もう、投げる球がなかったね。相手は何とかかわそうとカーブで崩しにきたが、一人だけ狭い球場でやってるかのように飛んでいったね。

７日の韓国戦が１次ラウンドの山場になる。当然、相手は勝負を避けてくる。ポイントは現状の調子を見定め、大谷の前後をどうするか。１番打者はイニングが進めば２回のようにチャンスでも回る。吉田が振れてるし、鈴木や岡本、牧、源田も良さそう。ただ、この流れを変えない方がいいと思う。（高橋 由伸）