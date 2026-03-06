新日本プロレス６日大田区大会の「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ（ＮＪＣ）」１回戦でジェイク・リー（３７）がＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ（４３）を下し、２回戦（１３日、大阪）進出を決めた。

２人はシングル初対決。ジェイクは序盤からゴム手袋をした右手をＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩの口の中に突っ込むなど、狂気的な行動で翻弄する。しかし、ダイビングヘッドハンターを食らって徐々にペースをつかまれると、ＦＢＳ（串刺し式ビッグブーツ）もラリアートで返され、スワントーンボムで大ダメージを受けた。

絶体絶命の窮地に陥ったジェイクだったが、カルマだけは許さない。逆に肩固めの体勢に切り返すと、フロントネックロックに移行。徹底的に絞り上げ、レフェリーストップで逆転勝利を収めた。

バックステージでジェイクは「ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、改めて地獄へようこそ。あなたもこれで立派な地獄の住人だ。お互い仲良くやろうぜ」と不敵な笑み。２回戦ではＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩのタッグパートナー・後藤洋央紀と激突する。「次は後藤。改めてあなたも地獄の住人に誘ってあげようじゃないか。アハハハハハ」と挑発していた。