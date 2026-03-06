落語家・柳亭小痴楽（３７）が６日、ＮＨＫラジオ第１で放送中の「小痴楽の楽屋ぞめき」（日曜・後１時５分）の番組初となる公開収録を、東京・千代田区の有楽町朝日ホールで行った。

若手真打ちのトップランナー・小痴楽が寄席の楽屋のような雰囲気のなか、仲間たちと「ぞめく（＝浮かれ騒ぐ）」トークバラエティー。小痴楽は演目「堪忍袋」を披露したほか、ゲストの林家たい平（６１）を迎えてのトークで盛り上げた。

２０２３年の放送開始以来、落語ファンの間で人気に。小痴楽は収録を終えて報道陣の取材に応じ「４年目に突入することを（所属する落語芸術協会会長の）春風亭昇太師匠に報告したら、『なぜ４年も続くんだ』と。首をかしげて帰られたことを絶対忘れないですね」と明かして笑わせた。

普段のスタジオ収録とは違い、約７００人の観客を前にしての大がかりな収録に「お客さんの反応があると雰囲気が変わる」。集中力も上がったが「人前だとふざけちゃうの。もう楽しくなっちゃって。時間のことも流れも考えられない。だから１人では絶対できない」と、ともに出演した瀧川鯉八（４４）、春風亭一花（３９）の２人に感謝した。

落語をもっと広めていく上で一花が「楽しそうであることが大事。この番組はそれを絶妙にかなえている」と語ると、小痴楽も「落語とか楽屋を楽しそうに感じてもらいたい」と同調。親交のあるガールズバンド「Ｇａｃｈａｒｉｃ Ｓｐｉｎ」のアンジェリーナ１／３（２４）をゲストに迎えたことを例に、「他分野の人に助けてもらうことも大事。仲良くしてくれている（作家の）万城目学さんに出てもらいたい」と願った。

ジャンルを超えて活躍する講談師の神田伯山（４２）から刺激を受けており「何年間も演芸界にいろんな人の目を向けてくれている。僕らも『なるほど、演芸ってすげえな』と思わせて、絶対に結果を残さないといけない。『―楽屋ぞめき』もその要素の一つ。今まで以上に（人気に）なってくれるような何かがあれば。あと数年以内に結果を残したい」と誓った。

公開収録の様子は１５日に同番組で放送される。