◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 13-0 チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)

初戦から13安打13得点で完封7回コールド勝ちした侍ジャパン。先制点の満塁弾を含む3安打5打点と活躍した大谷翔平選手がヒーローインタビューで試合を振り返りました。

大谷選手は初戦で大勝したことについて「本当にいいゲームで、いいスタートがきれたので、本当に応援のおかげかなと思っています。ありがとうございます」とファンに感謝の言葉を述べると、一挙10得点となった2回の猛攻は「あの回に尽きるなというか、取った後もみんな集中して、フォアボールもしっかり取れましたし、いいゲーム運びが出来ていたと思うので、素晴らしいゲームだったなと思っています」とチームを称えました。

また今大会、チームの最初のバッターとして打席に立った第1打席では、初球を積極的に打ちにいきライト線への2塁打を記録。「初戦なので、みんな硬くなるところですし、しっかりとアグレッシブにいい球を打ちたいなと思っていたので、たまたま初球にいいところにきて、ヒットにできてよかったと思います」と語りました。

そして周囲の度肝を抜いた満塁弾については「打った瞬間入るなと思ったので、とにかく先制点、どうしても取りたいなという気持ちで、外野フライでもいいので、1点まず取りたいなと思っていました」と先制点を大事にする姿勢がいい結果につながったことを明かしました。

今大会は“お茶立てポーズ”のセレブレーションを行う侍ジャパン。大谷選手は「北山くんが一生懸命考えてくれたので、今後も続けられるように頑張りたいなと思います」と述べ、次戦、韓国戦に向けては「素晴らしいチームとの連戦が続くので、早く家に帰って、たくさん寝て、明日に備えたいなと思っています」と意気込みを語りました。