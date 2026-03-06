中東情勢が緊迫する中、アラブ首長国連邦（UAE）ドバイのメイダン競馬場は6日、開催日を迎え、午後5時30分（日本時間午後10時30分）に予定通り1Rが行われた。

レースの模様は主催者であるドバイレーシングクラブの公式YouTubeチャンネルでライブ配信され、午後9時45分発走（日本時間7日午前2時45分）の最終レースまで8競走が組まれている。

前日5日はアルアイン競馬場、7日はアブダビ競馬場、8日はジェベルアリ競馬場で開催があり、UAEの一大イベントであるドバイワールドカップデー（メイダン）は28日に組まれている。

この日、JRAはドバイワールドカップデーの馬券に関して、万全の発売体制が十分に担保できないことから農林水産大臣への馬券発売認可申請を見送ると発表。16年凱旋門賞でJRAによる海外馬券の発売が始まり、17年以降でドバイワールドカップデーの馬券発売がないのはコロナ禍で開催が中止となった20年以来、6年ぶり2度目となる。

2月14日のサウジカップデー（キングアブドゥルアジーズ）に出走した日本調教馬のうち、アメリカンステージ（牡4＝矢作）、ケイアイアギト（牡3＝加藤征）、シンフォーエバー（牡4＝森秀）、フォーエバーヤング（牡5＝矢作）、ルクソールカフェ（牡4＝堀）、ワンダーディーン（牡3＝高柳大）の6頭がサウジアラビアからドバイに移動し、ドバイワールドカップデーに向けて調整を進めている。