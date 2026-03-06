miwa『THE FIRST TAKE』で初披露した新曲「桜みたいな恋なんだ」を“miwaの日”に配信＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

miwaのデビュー15周年イヤーを締め括る新曲「桜みたいな恋なんだ」が、3月6日に『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』で初披露された。

■『晴れ風ACTION』に共感し、miwaが書き下ろした新曲

「桜みたいな恋なんだ」は、キリンビール株式会社が実施する桜を守る活動『晴れ風ACTION』にmiwaが共感し、書き下ろされた一曲。2024年4月に発売された「キリンビール 晴れ風」は、ビールとともに楽しまれてきた日本の風物詩（桜、花火）を守り、そこに集う人々の笑顔を未来に繋げることを目指す取り組み『晴れ風ACTION』を通じて多くの共感を得ており、累計3.8億本を突破している。

今回、『晴れ風ACTION』の一環として、桜の楽曲を歌ってきたアーティストとともに、『THE FIRST TAKE』を通じて桜の支援の輪を拡大。『晴れ風ACTION』に共感したmiwaは、3月6日に『THE FIRST TAKE』へ出演し、桜への想いを込めた新曲を歌唱した。

また、今楽曲は自身の代表曲「片想い」を彷彿とさせる壮大なピアノバラードでもある。“miwaといえばギター”のイメージを一新し、16年目を迎える“miwa物語 第2章”の1曲目となる、深化が見られる作品。このたび初公開されたジャケット写真も、どこか当時の「片想い」のジャケット写真とリンクしたものに。ぜひ、「片想い」と照らし合わせて聴いてみよう。

そして、3月8日（miwaの日）には、「桜みたいな恋なんだ」の配信リリースも決定。MVの公開も同日に予定されている。

■リリース情報

2026.03.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「桜みたいな恋なんだ」

