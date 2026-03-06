◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13―0台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾に13−0で大会規定により7回コールド勝ちした。大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」で先発出場し、2回の先制の満塁弾を含む4打数3安打5打点で大勝に貢献した。

2回1死満塁、外角の124キロカーブを捉えて右越えへ先制の満塁弾。「打った瞬間、入るなと思ったので。とにかく先制点をどうしても取りたいなという気持ちで。外野フライでもいいので、1点まず取りたいなと思ってました」という一打でチームに大きな先制点をもたらした。

北山考案のお茶たてポーズをしっかり決めると、ベンチでは出迎えた松田宣浩野手総合コーチと“熱男ポーズ”も披露。松田コーチの代名詞ポーズの共演に、SNSでは「大谷さんの熱男は貴重」「大谷とマッチコーチの熱男の共演最高やったな」「熱男してくれましたよね 大谷さん」と歓喜の声が上がった。

松田コーチは完勝スタートを切った試合後、「良いタイミングやったねぇ！！こっちも準備しとったんだけどね！良かった！」と大谷との共演を熱く喜んだ。