◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13ー0台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾に13−0で大勝した。岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は「5番・三塁」でスタメン出場。3回に中前適時打を放ち、初安打初打点をマークした。

「良かった。ホッとしました、少し」

大会初戦に初安打初打点をマークし、安堵の表情。10点リードの3回、鈴木、吉田の連打で無死一、二塁のチャンスで打席が回ってきた。体勢を崩しながらも中前適時打を放ち、初安打初打点で追加点を奪った。

「みんなめちゃくちゃ打つんで、なんとか一本出したいと思っていたので、打てて良かった」と笑顔。一塁上では“お茶たてポーズ”も披露。初戦は4打数1安打1打点1四球だった。

侍ジャパンは2回に大谷の満塁弾で先制。「あれで気楽になったし、みんなでつないでいい試合ができた」その後も打線がつながり、打者15人の猛攻で一挙10得点とリードを広げた。

連覇に向けて重要な初戦。「台湾の応援が凄くて、日本の応援も凄くて、楽しかった」と球場の雰囲気を振り返り、「明日も頑張りたい」と7日の韓国戦に切り替えた。