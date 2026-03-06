◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13―0台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦し、13―0で大会規定により7回コールド勝ちした。ドジャースの大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」で先発出場し、2回の先制の満塁弾を含む4打数3安打5打点とチームをけん引。大会連覇へ好スタートを切った。

試合後、整列してのスタンドのファンへのあいさつ。ヒーローとなった大谷が当然、あいさつの音頭を取るのかと思われ、実際に近藤や鈴木から「お前が…」と押し出されたが、大谷はすぐに先発した山本由伸の肩を押して交代。山本は意をくんだのか、すぐに帽子をとって両手を挙げて、あいさつの号令をかけた。代役を無事務めた山本に大谷は笑顔でグータッチした。

その後、お立ち台に上がった大谷はコールドでの快勝に「本当にいいゲームで、いいスタートが切れたので、本当に応援のおかげだなと思っています。ありがとうございます」と話すと、球場から大きな拍手が起きた。お茶たてポーズも連発した大活躍に「北山君が一生懸命考えてくれたので、今後も続けられるように頑張りたいなと思います」と笑った。