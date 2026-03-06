北陸新幹線の福井県敦賀から西の区間について与党の整備委員会がきょう開かれ、今の国会中にルートを決めることで合意しました。

また、JR西日本からの聞き取りも行われ、出席した倉坂昇治社長は「小浜・京都ルートが望ましい」と述べました。



衆議院選挙後、初めてとなるきょうの会合には与党である自民党と日本維新の会から委員会のメンバーが出席しました。





北陸新幹線の敦賀と新大阪の間のルートは、自公政権が2016年に「小浜・京都ルート」と決めましたが、その後、異論が出ています。去年、連立政権入りした日本維新の会は、「小浜・京都ルート」に加え、「米原ルート」や「湖西ルート」などあわせて8つのルートで検証するよう求めています。きょうの委員会では、今年7月の国会会期末までにルートを決定することで一致しました。◆与党新幹線整備委員会 滝波宏文事務局長（自民党）「今国会中にこのルート問題をまとめて、1日も早い着工にいきたいということで（委員会の）総意としてまとまった」また会合にはJR西日本の倉坂昇治社長が出席し、8つのルートのうち米原ルートは直通化が難しいこと、在来線を活用する「湖西ルート」は線路の幅を改める工事が物理的に厳しいことなどを挙げ、「小浜・京都ルートが望ましい」という見解を示しました。