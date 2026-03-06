¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑÇËÃ¾¤Î¶²¤ì¡×¤È·Ù¹ð¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê
¡¡¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥«¥¢¥Ó¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ã´Åö¹ñÌ³Áê¤Ï¡¢ÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤Î¸òÀï¤Î±Æ¶Á¤Ç¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬6Æü¡¢¥«¥¢¥Ó»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë¤ÎÍÎÏÀ¸»º¹ñ¡£
¡¡¥«¥¢¥Ó»á¤Ï¡¢¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿LNG»ÜÀß¤¬ÄÌ¾ï¤Î¶¡µë¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¥«·îÉ¬Í×¡×¤À¤È»ØÅ¦¡£¸òÀï¤¬¿ô½µ´ÖÂ³¤±¤Ð¡ÖÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇGDPÀ®Ä¹Î¨¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÉõº¿¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñ±Ä¥«¥¿¡¼¥ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ÏLNGÀ¸»º¤òÄä»ß¡£ÆüËÜ¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤«¤é¤âLNG¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¿¡£