野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（６日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦し、１３―０でコールド勝ちした。

７日は、韓国戦に臨む。（試合の経過は

立ち上がり、嫌なムード振り払う

一回、

先頭の初球、得意のカーブでストライクを奪うと、最後もカーブで投ゴロに打ち取った。続く打者は鋭く沈む球で空振り三振。３番打者は１５８キロの直球で詰まらせて三ゴロに仕留め、直後の大量得点につなげた。

マスクをかぶったオリックス時代の同僚・

そんな若月のリードにも導かれ、山本は二回以降も無安打投球を続けた。三回は失策に２四球が絡み、二死満塁で途中降板したが、藤平が踏ん張り、四回以降も宮城、北山、曽谷が無失点でつないで、相手打線に１安打しか許さなかった。

山本は「細かい部分で反省するところはたくさんある」と振り返ったが、代表では一度も実戦登板の機会がなく「ぶっつけ本番」で託された初戦のマウンドで、きっちりとチームを白星発進へと導いた。（大背戸将）