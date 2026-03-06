「そっけない感じでごめんなさい」元人気アイドル、ファンに謝罪。「むしろ想像したら可愛すぎてほっこり」
元HKT48でモテクリエイターの“ゆうこす”こと菅本裕子さんは3月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンに謝罪したところ、反響が寄せられました。
【写真】元人気アイドル、ファンに謝罪
コメントでは「そんなに気にしなくて大丈夫ですよ」「wwww 日焼け止め塗りすぎでしょ！」「え？試し塗りって顔ですんの？？？」「ゆうこすが神対応なのはみんな知ってるから大丈夫ですよ」「むしろ想像したら可愛すぎてほっこりしました」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「恥ずかしくてあたふたしちゃった」ゆうこすさんは、自身の写真2枚とともに「さっき話しかけてくれたファンの方、そっけない感じでごめんなさい」と投稿。ファンに向けて謝罪していますが、「いつもなら写真とか一緒に撮ろ〜って話したりするんだけども。コスメ売り場で日焼け止めためし塗りしすぎて顔がテカテカ＆白いカス出るレベルで、恥ずかしくてあたふたしちゃった」と普段通りの対応ができなかった理由について明かしました。実際、写真のゆうこすさんは顔に白いものが付いていて、表情も心なしか恥ずかしそうです。
「愛が溢れすぎてて胸キュン死…」たびたびプライベートショットをXで公開しているゆうこすさん。2月19日には「愛、ここに在り」とつづり、並んで眠る家族ショットを披露しました。3人とも“万歳”をし、川の字になって寝ているのが、とてもかわいらしいです。ファンからは「めちゃくちゃ癒されます…！」「愛が溢れすぎてて胸キュン死…」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
