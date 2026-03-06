新タマネギが旬で美味しい季節ですが、タマネギの高値が続いています。そうした中、割安で環境にも優しい、新しいタマネギも広がりを見せています。

■旬でも高い…新タマネギ

千葉県にあるイタリアンレストラン。

期間限定のパスタ「自家製ベーコンと新玉ねぎのアマトリチャーナ」。今が旬の新タマネギが甘みを引き立て、春の訪れを感じさせます。

オステリア・ポポラーレ 武井学店主

「新タマネギ出てきたんだと喜ばれるのでできるだけ早く使うようにしている」

ただ、その新タマネギも…。

オステリア・ポポラーレ 武井学店主

「やっぱり高い。自分でいろんなところに回って安いところを探したり」

スーパーでも…。

every.取材班

「新タマネギは4つ入って300円以上しますね」

“これから出回る時期”というのもありますが…。

マルサン久喜店 青果担当 板清英樹さん

「北海道産のタマネギが高いせいで引っ張られている。同じタマネギの類いなので、どうしても相場が引っ張られてしまう」

■タマネギ価格 今月も平年を上回る価格で推移する見込み

一大産地・北海道での雨不足からなる“タマネギの高騰”。

約1年前には、1キロ373円だった新タマネギを含むタマネギの小売価格。平年を上回る価格で常に推移し続け、最新の価格は549円。1年で176円も値上がりしています。

マルサン久喜店 青果担当 板清英樹さん

「3月後半に入ると九州産の新タマネギが増える。入荷が増えればおのずと値段も下がる」

通年出回るタマネギについては…。

マルサン久喜店 青果担当 板清英樹さん

「北海道産は高すぎるということで緊急に輸入物を始めることにしました」

農林水産省によると、今月も平年を上回る価格で推移する見込みだといいます。

マルサン久喜店 青果担当 板清英樹さん

「他のものじゃ代用できないのがタマネギ」

■「乾燥タマネギ」でコスト約10分の1に

替えがきかないタマネギ。新たな選択肢も広がってきています。

埼玉県のベーカリーでは…。

チーズたっぷり、それでもタマネギの甘みも感じられるクロックムッシュ。カンパーニュもタマネギ風味十分です。

こちらの店では、2種類のパンに入るタマネギ。しかし、厨房に生のタマネギは見当たりません。

使われていたのは、大手飲食チェーンの加工の過程で出る端材から作られた「乾燥タマネギ」。

──びっくりするぐらいタマネギのにおいがします。

ベーカリーニコイチ 大塚和店長

「少量使うだけでタマネギの風味が出せる。乾燥タマネギを使用しております」

約400度の水蒸気で急速加熱、香りがぎゅっと閉じ込められているといいます。

“フードロス削減”につながるだけでなく。“コスト削減”のメリットも。

ベーカリーニコイチ 大塚和店長

「生と乾燥タマネギと比べると、断然、乾燥タマネギが安く済む。元々処分されるタマネギを使用しているということで、コストダウンが我々に返ってくるのかな」

◇

1か月で3000円かかっていたタマネギにかける費用が300円以下。約10分の1にまで削減できているといいます。さらに、タマネギをいためる手間もナシ。それでも味は…。

お客さん

「うま味もしっかり感じられたので、すごいなと」

お客さん

「全然分からなかった。分からないぐらい普通のタマネギだと思っていた」

「乾燥タマネギ」は、タマネギ高騰に悩む家庭を支える救世主となるのでしょうか？