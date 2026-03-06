【WBC】日本が13得点の快勝発進！ オーストラリアが2連勝 チャイニーズ・タイペイは2連敗 その他の3プールもいよいよ初戦へ
◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド
WBC(ワールドベースボールクラシック)が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンドがスタートしました。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出できます。
日本は初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦で2回に大谷翔平選手の先制満塁ホームランが飛び出すなど、10得点のビッグイニング。その後も得点を重ね、投手陣も得点を与えず。大量13得点で7回コールドとなりました。
6日は昼にオーストラリアがチェコに勝利。オーストラリアは2連勝スタートとなりました。一方、チャイニーズ・タイペイは初戦のオーストラリア戦に続く黒星となり、チェコと2チームが2連敗となっています。日本は7日に韓国戦予定。韓国は初戦でチェコに勝利しています。
なお、他3つのプールはともに7日(現地6日)にスタート。プールBのアメリカはブラジルと初戦を戦います。
【各プールの日程】
▽プールA
パナマ − キューバ
コロンビア − プエルトリコ
▽プールB
イギリス − メキシコ
アメリカ − ブラジル
▽プールC
オーストラリア 5−1 チェコ
日本 13−0 チャイニーズ・タイペイ
▽プールD
ベネズエラ − オランダ
ドミニカ共和国 − ニカラグア
＜1次ラウンド＞
6日 ○ 13−0チャイニーズ・タイペイ
7日 韓国
8日 オーストラリア
10日 チェコ