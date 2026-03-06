◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド

WBC(ワールドベースボールクラシック)が5日に開幕。20チームが4つのプールに分かれる1次ラウンドがスタートしました。各プールの上位2チームが、アメリカで行われる準々決勝に進出できます。

日本は初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦で2回に大谷翔平選手の先制満塁ホームランが飛び出すなど、10得点のビッグイニング。その後も得点を重ね、投手陣も得点を与えず。大量13得点で7回コールドとなりました。

6日は昼にオーストラリアがチェコに勝利。オーストラリアは2連勝スタートとなりました。一方、チャイニーズ・タイペイは初戦のオーストラリア戦に続く黒星となり、チェコと2チームが2連敗となっています。日本は7日に韓国戦予定。韓国は初戦でチェコに勝利しています。

なお、他3つのプールはともに7日(現地6日)にスタート。プールBのアメリカはブラジルと初戦を戦います。

【各プールの日程】

▽プールA

パナマ − キューバ

コロンビア − プエルトリコ

▽プールB

イギリス − メキシコ

アメリカ − ブラジル

▽プールC

オーストラリア 5−1 チェコ

日本 13−0 チャイニーズ・タイペイ

▽プールD

ベネズエラ − オランダ

ドミニカ共和国 − ニカラグア

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 ○ 13−0チャイニーズ・タイペイ7日 韓国8日 オーストラリア10日 チェコ