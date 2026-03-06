◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本13―0台湾（2026年3月6日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。4番で先発した吉田正尚外野手（32）が3打数2安打1打点、3出塁と大勝に貢献した。

初回の第1打席は四球。2回1死から大谷の先制満塁弾が飛び出し、なお2死一塁の第2打席、右中間を深々と破る二塁打で、鈴木を生還させた。送球間に三塁まで進み、村上の適時打で6点目のホームを踏んだ。

「素晴らしいゲーム。ああいう満塁の場面で点を取ってくれたし、ビッグイニングだったので、勢いづきました」

大会直前の2、3日の強化試合では計6打数3安打1本塁打、打率・500と好調ぶりを見せつけた。2日の古巣・オリックス戦では九里の内角変化球を右翼5階席にたたき込んだ。3日の阪神戦でも第3打席で左前打。強化試合は打順5、6番で先発したが、仕上がりの良さを買われ、両試合で務めた村上に代わって4番に入った。

3回の第3打席でも左前打し、さすがの仕事ぶりだったが「みんな4番を打てるバッターばっかりですので。打線が線となれるように、それだけです」とサラリ。代表の4番像を問われても「ないです」と意に介さないのが逆に頼もしい。