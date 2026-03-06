方言「わにわに＝ふざける」「ちゅんちゅん＝熱い」 意外な意味の「だいてやる」で“攻めた”活用も【Nスタ解説】
全国の「使い方が“ナゾ”な方言のランキング」が発表されました。
その中にランクインした山梨県の方言「わにわに」。どんな意味か分かりますか？
使い方“ナゾ”方言ランキング
南波雅俊キャスター（東京出身）：
使い方がナゾな方言のランキングが発表されました。
▼1位「じら」（山口県） 意味：わがまま
例：じらをくる（わがままを言う）
例：そげんすんくじらにおらんじ、こっちせーきやんせ（そんなすみっこにいないで）
▼3位「わにわに」（山梨県） 意味：ふざける
例：わにわにしちょし（ふざけないで）
▼4位「ちゅんちゅん」（福井県） 意味：熱い
▼5位「おつかいです」（長野県） 意味：こんばんは
幅広い使い方がある「うっちょきなっせ」意味は？
国際情報誌「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん（熊本出身）：
熊本には「放っておきなさい」という意味の方言で、「うっちょきなっせ」という言葉があります。
使い方は幅広く、
▼「荷物を持ってあげましょうか」と声をかけられたときに、「うっちょきなっせ＝荷物が重いから大丈夫ですよ」という意味で使ったり、
▼手に負えないほどの悪さをする子どもを諭そうとする人に対して「そげんやつはうっちょけ＝そんな子は放っておきなさい」という意味で使ったりします。
方言は無料の地域資源 「だいてやる」攻めたポスターも
南波キャスター：
日本大学文理学部の田中ゆかり教授は「方言は無料の地域資源」と話します。
方言を使うことで、
▼ご当地ならではの特色を出せる、
▼世間の注目を得られる
ということです。
富山県射水市は、合併してできた自治体のため全国に広く知ってもらおうと、方言を使ったPRポスターを作成しました。
その方言は「だいてやる」で、「おごってやる」という意味です。
【会話例】
「だいてやっちゃー（おごってあげるよ）」
「きのどくなー（ありがとう）」
方言は会話のきっかけにもなり、注目も集まるので面白いですね。
