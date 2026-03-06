全国の「使い方が“ナゾ”な方言のランキング」が発表されました。

その中にランクインした山梨県の方言「わにわに」。どんな意味か分かりますか？

使い方“ナゾ”方言ランキング

南波雅俊キャスター（東京出身）：

使い方がナゾな方言のランキングが発表されました。



【使い方が掴めない方言ランキングTOP5】



▼1位「じら」（山口県） 意味：わがまま

例：じらをくる（わがままを言う）





幅広い使い方がある「うっちょきなっせ」意味は？

▼2位「すんくじら」（鹿児島県） 意味：すみっこ例：そげんすんくじらにおらんじ、こっちせーきやんせ（そんなすみっこにいないで）▼3位「わにわに」（山梨県） 意味：ふざける例：わにわにしちょし（ふざけないで）▼4位「ちゅんちゅん」（福井県） 意味：熱い▼5位「おつかいです」（長野県） 意味：こんばんは

国際情報誌「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん（熊本出身）：

熊本には「放っておきなさい」という意味の方言で、「うっちょきなっせ」という言葉があります。



使い方は幅広く、

▼「荷物を持ってあげましょうか」と声をかけられたときに、「うっちょきなっせ＝荷物が重いから大丈夫ですよ」という意味で使ったり、



▼手に負えないほどの悪さをする子どもを諭そうとする人に対して「そげんやつはうっちょけ＝そんな子は放っておきなさい」という意味で使ったりします。

方言は無料の地域資源 「だいてやる」攻めたポスターも

南波キャスター：

日本大学文理学部の田中ゆかり教授は「方言は無料の地域資源」と話します。



方言を使うことで、

▼ご当地ならではの特色を出せる、

▼世間の注目を得られる

ということです。



富山県射水市は、合併してできた自治体のため全国に広く知ってもらおうと、方言を使ったPRポスターを作成しました。



その方言は「だいてやる」で、「おごってやる」という意味です。



【会話例】

「だいてやっちゃー（おごってあげるよ）」

「きのどくなー（ありがとう）」



方言は会話のきっかけにもなり、注目も集まるので面白いですね。

