¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡ÛÊ¡À¾¹ÂÀÏº¡¡ÁêËÀ¤Ï£²Ï¢Î¨£±£´¡óµ¡¤âÁ°¸þ¤¡Ö£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¾¡¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¦£Ê£Ì£ÃÇÕ¸ÍÅÄ¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¡×¤¬£·Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¡À¾¹ÂÀÏº¡Ê£²£´¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï£±£³£¶´ü¤È¤·¤ÆºòÇ¯£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄÌ»»£²¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Àá¤Ï£²Ï¢Î¨£±£´¡ó¤È¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£³£´¹æµ¡¤¬ÁêËÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²¼¤¬¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿ô»ú¤Û¤É°¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤ÏÌõ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö£²ÀáÁ°¤Î³÷·´¤Ç¤â°¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¿ÜÆ£ÇîÎÑ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¼ý³Ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼¡¤Î¶ÍÀ¸¤Ç¤â¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£´¥¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬¿å¤òµÛ¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤·¡¢¤ß¤ë¤ß¤ëÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£´¥³¡¼¥¹¤«¤é½®·ô¤ËÍí¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Àá¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¸ÍÅÄ¤Î£´¥³¡¼¥¹¤Ê¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¡£º£Àá¤ÏÃÏ¸µ¤Î·êÅÞ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡£