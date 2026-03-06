大谷は3安打5打点の活躍

■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で先発出場。2回に先制の満塁弾を放つなど4打数3安打5打点と大活躍した。試合後、すぐさま自身のインスタグラムを更新した。

大谷が千両役者ぶりを発揮した。初回の第1打席で初球を二塁打とすると、2回1死満塁、右腕ジェン・ハオジュンの外角カーブを右翼席へ運んだ。WBCでは通算2号で、2023年3月12日の1次ラウンド・豪州戦（東京ドーム）以来、1090日ぶりのアーチとなった。2回の第3打席では右前にタイムリーを運んだ。

7回13得点コールド勝ちすると、大谷はヒーローインタビューに登場。「いいスタートが切れたので、応援のおかげだなと思っています。ありがとうございます」とファンに感謝していた。

ヒロインから約30分後には自身のストーリーズ機能を更新した。WBC公式やMLB公式のインスタグラムを引用し、自身の活躍を振り返っていた。（Full-Count編集部）