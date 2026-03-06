¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È DOUKI¤ÎÌµË¡¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¹ìÄÀ¡ÄJr.²¦ºÂ½éÂ×´§Æ¨¤¹¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ËYOHÌ¾¾è¤ê
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö´úÍÈ¤²µÇ°Æü¡×¡Ê£¶Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¡Ë¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡Ê£±£°Ëü£³£´¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢Èá´ê¤ÎÆ±²¦ºÂ½éÂ×´§¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ËÂ°¤¹¤ë²¦¼Ô¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ÏÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤êÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ó£È£Ï¤¬£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ËÀ®¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÆþ¾ì¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê»î¹ç¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤È¡¢£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÍðÆþ¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÂâ¤«¤é¤â£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤é¤¬½õÂÀÅá¤ËË¬¤ì¡¢²¿¤È¤«£±ÂÐ£±¤ÎÀï¤¤¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤ÎµÞ½ê¹¶·â¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¥ï¥È¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¡¼¥À¤ÎÂÎÀª¤«¤éÄÌÅ·³Õ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥«¥¦¥ó¥È£²¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ì¥·¥¨¥ó¥Æ¥á¥ó¥Æ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÆ¤ÓÌµË¡¶õ´Ö¤Ë¡££Ô£Ô£Ä¤òÁÀ¤¦¤È¥ê¥ó¥°²¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿£Ó£È£Ï¤«¤éµÞ½ê¹¶·â¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÌåÀä¤·¤¿¥ï¥È¤ÏÅ´ÈÄ¾å¤Ø¤Î¹â³ÑÅÙ£Ä£Ä£Ô¤Ç¥°¥í¥Ã¥®¡¼¾õÂÖ¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥ë¥Ê¤Ç¤Ä¤¤¤ËÎÏ¿Ô¤¡¢µÇ°¶½¹Ô¤Ç¤Î¥Ù¥ë¥ÈÃ¥¼è¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌµË¡¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÄÀ¤ó¤À¥ï¥È¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿À¤¬¤³¤ó¤Ê¾¡¤ÁÊý¤ÇÃ¯¤¬¤ªÁ°¤ò¿®¤¸¤ë¤È»×¤¦¡£²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤ò·è¤·¤Æµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Îº£¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡£º£¤Î¿·Æü¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé¡¢²¶¤¬ÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¹â¶¶¡Ë¥Ò¥í¥à¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¡¢Ã¯¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¡¢²¶¤Ï²¶¤ò¿®¤¸¤ë¡£¤À¤«¤é¸«¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¡¢²¶¤ò¿®¤¸¤Æ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¤Ï£Ù£Ï£È¤¬¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ËÌ¾¾è¤ê¤òµó¤²¤¿¡££È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÁ°¥ê¡¼¥À¡¼¡¦£Å£Ö£É£Ì¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢£Å£Ö£É£Ì¡ÊÊÑ·¿Âç³°´¢¤ê¡Ë¤Ç£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤È£Ó£È£Ï¤ò£Ë£Ï¡£¾¡Íø¼Ô¤¬Íá¤Ó¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥×¥·¥ã¥ï¡¼¤â£Ù£Ï£È¤¬Íá¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦´ñÁÛÅ·³°¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¡¢£µ£´²óÌÜ¤Î´úÍÈ¤²µÇ°Æü¤Ïº®ÆÙ¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£