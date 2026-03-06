侍ジャパンの井端弘和監督が試合後に会見

■日本 13ー0 チャイニーズ・タイペイ（6日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手が6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、チャイニーズ・タイペイ戦に「1番・指名打者」で先発出場。4打数3安打5打点、1本塁打を活躍をみせた。試合後、井端弘和監督は「チームに勢いを与えてくれた」と称えた。

初回の第1打席、大歓声のなか打席に入ると、初球を捉えて右翼線二塁打。2回の第2打席では、打った瞬間にスタンドインを確信する満塁弾を放った。「初球を振って二塁打。チームに勢いを与えてくれた。一振りで最高の結果。さすがだなと。さすがと言っていいかわからないが、素晴らしかったと思います」とチームに勢いを与えた一打を振り返った。

初戦を託した山本由伸投手は3回途中まで相手打線を無安打に抑える投球。「緊張感ある中での登板だったと思う。初回はボールの走りがよかったが、最後は飛ばしすぎたのか疲れたのかなと。大事な初戦で素晴らしい投球を見せてくれた」と、日本のエースに労いの言葉を送った。

チャイニーズ・タイペイに快勝した侍ジャパンは7日に韓国代表と対戦。「強打のチーム。一つ甘く入ったら本塁打になる印象。明日は長打を打たれないように投手陣にやってもらえればと思います」と次の戦いを見据えた。（Full-Count編集部）