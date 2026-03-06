◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が先制の満塁本塁打を含む３安打５打点の大暴れで、文句なしのヒーローに選ばれた。

４万２３１４人が見つめる東京ドームにお立ち台に上がり、「いいスタートが切れた。応援のお陰だと思います」と喜びを口にした。

「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で初球を右翼線へ打球速度１８８・５キロの超速二塁打でチャンスメイク。ドジャースでの“定位置”１番でいきなり存在感を発揮し、勢いに乗った。

衝撃は２回１死満塁の第２打席。カウント２―１からの４球目の１２４キロカーブにやや泳がされながら右翼席へ先制の満塁本塁打。「打った瞬間に入るなと思った。先制点をどうしてもとりたい気持ち、外野フライでも１点とろうと思った」。飛距離１１２・２メートル、打球角度は３１度の一発は、侍ジャパンでは２３年３月１２日の第５回ＷＢＣ１次ラウンド・オーストラリア戦（東京ドーム）以来、１０９０日ぶりのアーチとなった。

ヒーローインタビューの一問一答は以下の通り。

―コールド発進。

「本当にいいゲームで、いいスタートが切れたので応援のお陰だと思ってます。ありがとうございます」

―２回に一挙１０得点。

「あの回に尽きるなというか、取った後もみんな集中して四球もしっかり取れてましたし、いいゲーム運びができてたと思うので、素晴らしいゲームだったなと思います」

―初回に初球打ちで二塁打。

「初戦なので、みんな硬くなるところがありますし、アグレッシブにいい球を打ちたいと思っていたので。たまたま初球にいいところに来たので、ヒットにできて良かったと思います」

―満塁本塁打。

「打った瞬間入るなとは思ったので。とにかく先制点がどうしても取りたいという気持ちで。何とか外野フライでもいいので、まず１点取りたいなと思ってました」

―お茶たてポーズについて。

「北山君が一生懸命考えてくれたので、今後も続けられるように頑張りたいと思います」

―明日は韓国戦。

「素晴らしいチームと連戦が続くので、早く家に帰って、たくさん寝てまた明日を迎えたいと思います」

―ＷＢＣ連覇へ。

「本当に厳しい戦いが続くと思いますけど、チーム一丸となって、球場全体で盛り上げていただければ励みになるのでよろしくお願いします」