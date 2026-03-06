俳優の水谷豊さんが、企画・監督・脚本・プロデュース・主演と1人5役を務める、映画『Piccola felicità（ピッコラ・フェリチタ）〜小さな幸せ〜』（4月24日より順次公開）で、俳優の趣里さん（35）と父娘初共演することが発表され、コメントを寄せました。

水谷さんの4作目となる監督作品、Piccola felicità（ピッコラ・フェリチタ）は、イタリア語で『小さな幸せ』という意味で、人生の岐路に立たされた60代、40代、30代の3組の男女それぞれの人間模様が描かれた物語です。水谷さんは、長年勤めたファミリーレストランを定年退職する佐藤宗太郎役を演じ、趣里さんは白河葵役を演じます。

趣里さんは、「まさかこんな日がくるとは、思ってもみなかったんですけど父と初めての現場ということで仕事じゃないみたいな感じで現場にいちゃってすみませんでした」と笑顔で話しました。

また作品について水谷さんは、「何気ない日常と人間模様の中の小さな幸せを描きながらも、“シーンの一つ一つが絵画のように美しく、切り取って壁に飾りたくなるような映像を創ろう”と。そう考え始めると撮りたいイメージが次から次に浮かんできました。そして出来上がった作品を初めて観たときに、“ようやく始まったな”と感じました。自分の世界がついに始まったんだなぁという感覚。長くこの業界にいますが、これまでそんなことを思ったことはありませんでした。それはまさに僕の『ピッコラ・フェリチタ』でした」とコメントを寄せました。