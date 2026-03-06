４人組ボーイズグループ・ＯＷＶが、６都市を巡る単独では２年ぶりとなる全国ツアー「ＯＷＶ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６−ＳＱＵＡＤ−」（７月４日、神奈川・Ｚｅｐｐ Ｙｏｋｏｈａｍａで開幕）を開催することを６日、発表した。

神奈川公演を皮切りに、７月１９日に愛知・Ｚｅｐｐ Ｎａｇｏｙａ、８月１１日に福岡・ＤＲＵＭ ＬＯＧＯＳ、同２２日に宮城・仙台ＰＩＴ、９月２７日に大阪・Ｚｅｐｐ Ｎａｍｂａとまわり、千秋楽となる１２月１３日は、グループ史上最大規模となる東京・両国国技館で開催する。

今年で結成６周年を迎え、ツアーでその進化を見せていくＯＷＶは「全国各地にいるＱＷＶ（ファンネーム）と、今回のツアーを機に、初めて僕たちに会いにきてくれる全ての方々のためにＯＷＶのパフォーマンスで最高のエンターテイメントをお届けすることをお約束します！」と宣言。

また両国国技館での千秋楽についても「ぜひ２０２６年のラストを、そしてこれから飛躍していくであろうＯＷＶのＬＩＶＥを会場で浴びて最高のエンタメを一緒に楽しみましょう！！会場で待ってます！」と呼びかけた。