＜嫁と孫に興味ナシ＞裕福な義両親が旅行に誘うのは夫だけ、お金の援助もない！家族扱いされず悲しい…
義両親が見るからに裕福なのに、自分たちには何の音沙汰もない。それどころか夫だけを誘って旅行を楽しむ姿を見せつけられたら「大切にされていない」と感じるのは無理もありませんね。
『義両親からの扱いにモヤモヤしています』
20代の投稿者さんはドライな義両親との関係に悩んでいます。義両親は孫には無関心な様子で、旅行に誘うのは夫や義妹、姪っ子だけ。投稿者さんや投稿者さんのお子さんたちは仲間はずれにされています。そんななか義実家が、自宅を現金一括で建て替え「やはり裕福なんだ」と投稿者さんは再認識。「旅行に誘ってくれる配慮もなく、お金があるのにわが家の住宅資金の援助もしてくれないなんて」と嘆いています。実子ばかりを優先し、嫁や孫である自分たち親子を蔑ろにする義実家の姿勢に、割り切れない思いを抱えている様子ですね。
投稿者さんの思いとは裏腹に、ママたちは「放っておかれることのありがたみ」を説きました。孫への愛が強すぎるあまりアポなしで突撃してきたり、育児方針に口を出してきたりする義実家に悩む声は後を絶たないようです。
『「今から行くわね！ 買い物に行く？ 孫ちゃんに会いたいだけだからあなたの都合は聞いてないのよ！ これだけ買って”あげてる”んだから、老後はしっかり面倒みてね！」みたいにグイグイこられたかったってこと？』
『いいじゃん。孫フィーバーで、アポなし突撃されるよりずっといいよ。こちらに頼ってこないってことは老後の資金もあるだろうし、介護を要求される可能性も低いよね』
『いい義両親じゃん。義実家と旅行なんて行きたくないし、そっちの親族でやってくれるなら万々歳』
「寂しい」と感じている投稿者さんですが、実は過干渉という大きなストレスを回避できているとママたちは指摘しました。もし義両親が頻繁に訪ねてくるタイプだったら、掃除やお茶菓子、食事の準備などに追われ、自分の時間は奪われてしまいます。向こうが「自分たちの楽しみ」を見つけて自立していることは、お嫁さんにとってこれ以上ない平和なのかもしれません。
援助がない代わりにあるのは……
投稿者さんが特にモヤモヤしていた、住宅資金の援助についても議論がされました。お金と口出しには、切っても切れない関係がありそうですよ。
『義両親のお金は義両親のもので、使い道も義両親が決めることなんだよね。人のお金を当てにするのはやめようね。お金を出してもらったら最低限の恩は返さないといけないけど、返す気ないでしょ？』
『お金を出されたら口を出される。今の距離が絶対にいいよ！』
『「義両親は孫に投資しろ、親しくしてほしかったら私を尊重しろ、手を出さず金だけ出せ」みたいなこと？ こういう人っていいとこ取りだけして、義両親への過去の行いをサラッと記憶喪失してそう』
「金を出して、口は出さない」なんて都合のいい話は、現実にはまずありません。援助をもらった瞬間、マイホームは「義両親の所有物」の一部になりかねないでしょう。インテリアに口を出され、合鍵を要求され、盆暮れ正月の帰省を強要される……。援助を受けないことは、自分たちの主導権を自分たちで握り続けるための独立料だとママたちは考えたようです。
今の距離感だからこそ自分の将来を守れる
『旦那さんには釘を刺すといいよ。「義両親にとってはあなたと義妹と姪っ子が家族だけど、私は家族じゃない。線をきちんと引いてるんだから、介護とかお手伝いとかはしないよ」って』
『残念ながら嫁より実子のほうが可愛いと思う人が多数。考えようによっては介護の話がきたときに「実子でお願いします」って逃れられるからいいのかもしれません』
『義両親にとっての「家族」をきっちり線引きしてるなら、何かあったときは家族で対応してもらうことになるよね。介護とか出てきても実子でやってくださいと主張できるよ』
今、あえてのけ者にされている現状は、将来の投稿者さんを守る盾になるかもしれません。義両親が自分たちの世界（実子である夫と義妹、姪っ子）で完結していることは、一見冷たく見えるでしょう。しかしこれは「嫁に苦労をかけない」という義両親なりのマナー、あるいは「嫁は他人である」という明確な境界線の引き方ではないでしょうか。この境界線さえ守っていれば、将来的に介護の話などがもち上がった際「私はあくまで他人ですから、家族のみなさんでどうぞ」と、角を立てずに主張できる大義名分になります。
ママたちから「義実家との適度な疎遠は、最高の資産である」と結論付けられた今回の相談。他人の財布をのぞき込み「なぜ分けてくれないのか」と考えれば考えるほど、心は虚しくなってしまうでしょう。それよりも義両親の干渉を受けることなく、家族だけで自由な時間を過ごせている贅沢に目を向けると、感じ方が変わってきそうです。義両親とのほどよい距離感は、自由そのもの。「自分はラッキーだ」と考えることで気持ちが楽になるかもしれませんね。