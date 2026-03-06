高市首相は、日本を訪問中のカナダのカーニー首相と会談し、原油・天然ガスや重要鉱物などのサプライチェーンを強固にするため、「経済安全保障対話」を設置することで一致しました。

高市首相

「カナダとはあらゆる機会を捉えAI、量子を含む先端技術分野での協力や重要鉱物サプライチェーンの強じん化など具体的な取り組みを推進していきます」

会談後、両首脳は二国間関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に引き上げることを確認し共同声明に署名しました。

経済分野では、カナダに豊富な原油・天然ガスや重要鉱物などのサプライチェーンを強固にするため、「経済安全保障対話」を設置することで一致。カーニー首相は「カナダからのLNGの輸出を今後10年間で倍増させる」と表明しました。

また、安全保障分野では、サイバー政策に関する協議体を立ち上げることなどで一致したということです。

太平洋で結ばれる日本とカナダは、物資などを輸送する際、南シナ海などを通過しないため安定的な輸入ルートの確保が期待されます。

外務省幹部は「経済的威圧を強める中国やトランプ関税を念頭に、特定国に依存しない貿易の多角化は両国にとってメリットだ」と話しています。