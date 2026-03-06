OWV、全国ツアー『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』開催決定 千秋楽はOWV史上最大規模となる東京・両国国技館で

OWV、全国ツアー『OWV LIVE TOUR 2026-SQUAD-』開催決定 千秋楽はOWV史上最大規模となる東京・両国国技館で