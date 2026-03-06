能登半島地震で被災のサクラ名所・松川べり 植樹始まる 富山市の開花予想は
サクラの花見シーズンが近づく中、富山市のサクラの名所・松川べりでは、能登半島地震の被害からの復旧で新しいサクラの木の植樹が始まっています。
松川の護岸は能登半島地震でおよそ700メートルにわたり亀裂が入るなどの被害が出て、おととしから復旧工事が進められています。
工事に伴ってサクラの木が伐採された場所では、新たなサクラの植樹が始まっています。
きょうは、高さおよそ6メートルのソメイヨシノの若木3本が植えられました。合わせて14本を植える予定です。
松川べりにはサクラは何本くらいあるのですか。
◆平島気象予報士
右岸と左岸を合わせておよそ530本植えられています。
その多くは1945年の富山大空襲で焼け野原となった街に、平和への願いを込めて植えられました。
松川べりのサクラは「日本さくら名所100選」にも選ばれ、毎年多くの花見客でにぎわいます。
◆武道キャスター
今回植えられたサクラも、能登半島地震からの復興を見守るサクラになってくれるといいですね。
◆大村翠光園 大村茂生社長
「もとあったサクラと同じくらい長生きして、きれいな花を咲かせて、花見客の楽しみになったらいいなと思います」
また、護岸工事のうち安住橋から華明橋までの区間は、今月中旬に作業が終わる見込みで、遊歩道の通行止めが解除される見通しです。
◆武道キャスター
サクラの花見には間に合いそうですね。
◆平島気象予報士
はい。ウェザーニュースの予想では、富山市のソメイヨシノの開花は、前回の予想より早まり、今月31日となっています。
松川べりのサクラはそれより早く今月26日ごろと予想されています。
そして、この週末は名残の雪が降りそうです。
寒冷前線が今夜遅くからあすの未明にかけて県内を通過する見込みです。
その後は西高東低の冬型となってあすは断続的に雨が降り、夜には雪に変わる所がありそうです。
あさって日曜日は、午前中を中心に雪が降り平野部でも積雪となるところがありそうです。
大雪にはならない見込みですが、車の運転などに注意してください。
◆武道キャスター
サクラの開花も近づき、気持ちはすっかり春ですが、雪への備えはまだ必要ですね。