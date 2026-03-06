高市首相は６日、カナダのカーニー首相と首相官邸で会談し、両国の関係を「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げすることで一致した。

重要鉱物などのサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に向けて話し合う「経済安全保障対話」を設立し、年内に初開催することでも合意した。

高市首相は会談で「厳しさを増している安保環境などをかんがみて、日本とカナダの関係の重要性は、これまでにないほど高まっている」と述べた。カーニー氏は「世界は転換点にあり、両国間のパートナーシップをさらに深めていきたい」と応じた。

両首脳の会談は、昨年１１月に韓国で行って以来、２回目。国際会議以外でのカナダ首相の来日は、１０年ぶりとなった。

会談後には、共同声明が発表され、「包括的戦略的ロードマップ（工程表）」を策定することが盛り込まれた。〈１〉防衛協力の強化〈２〉経済安保〈３〉貿易・投資〈４〉エネルギー安保・食料安保〈５〉北極・環境・気候変動協力〈６〉人的交流――の６分野で具体的な協力の方向性を示す。

共同声明では、高市首相の台湾有事を巡る国会答弁を受けて重要鉱物の対日輸出規制を強化している中国を念頭に、両首脳が、あらゆる形態の経済的威圧に「深刻な懸念」を表明したことも明記された。カナダは原油や天然ガスなどの資源が豊富で、銅やニッケルといった重要鉱物の生産量も多い。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、資源の安定的な確保が課題となっており、液化天然ガス（ＬＮＧ）を含むエネルギーの協力拡大も確認した。

サイバー空間での脅威に対応するため、両国の関係省庁による「サイバー政策対話」を新設することも申し合わせた。