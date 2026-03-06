ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは日本時間のあす未明に開会式が行われます。

県出身選手2人の出場予定種目と日程をお伝えします。



県内からはクロスカントリースキーに川除大輝選手と岩本美歌選手の2人が出場します。



3大会連続の出場となる富山市出身の川除大輝選手。

生まれつき両手足の指の一部がなくストックを持たない滑りで挑む川除選手。

前回北京大会では20キロクラシカルで冬季パラリンピックの日本男子選手として史上最年少の21歳で金メダルを獲得しました。





また去年は、2年に1度開かれる世界選手権の10キロクラシカルでも優勝し世界のトップ選手として活躍しています。強豪・ロシア勢を相手に2大会連続の金メダル獲得へ期待が高まります。富山市出身の岩本美歌選手は2大会連続の出場です。生まれつき左手首から先がない岩本選手は右手のストック1本で力一杯滑ります。前回の北京大会は雄山高校3年のときに2種目に出場しましたが、思うような結果が残せませんでした。大学4年生で迎える2回目の大舞台でその雪辱を果たそうと意気込みます。2人の出場予定レースです。初戦は今月10日男女のスプリントクラシカルにそれぞれ出場します。翌日の11日には10キロクラシカルに臨みます。さらに、14日のリレー2種目にも出場の可能性があります。そして15日には最終種目の20キロフリーに挑みます。先日の冬季オリンピックは県ゆかりの選手の活躍に沸きました。県勢2人には日頃の練習の成果を出し切って頑張ってほしいですね。パラリンピックの開会式は日本時間のあす午前4時から行われます。