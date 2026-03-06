Snow Manの佐久間大介さん（33）が5日、吹き替えを担当する小野賢章さん（36）と映画『ハリー・ポッター』25周年記念セレモニーに登場。メンバーとの『ハリー・ポッター』にまつわるエピソードを明かしました。

イベントに登場した2人に、司会者が衣装について質問すると小野さんは、「『ハリー・ポッター』との付き合いが長いので、グリフィンドールカラーでまとめてみました」と説明。佐久間さんは「僕はスリザリンが好きなんですよ」と話し、「スリザリンカラーの緑と黒に合わせて、スタイリッシュな感じにやらせていただきました」と紹介しました。

続けて、ハリー・ポッターの誕生の地であるイギリスに行ったことがあるか聞かれると、小野さんは、「本当に申し訳ないんですけど、なくて」と告白。

小野さんの答えに驚いていた佐久間さんも「行った感出してたんですけど、僕は行けてないんですよ」とまさかの一言。「向井康二だったりとかも9と3/4番線のところで写真を撮ったり、阿部（亮平）ちゃんも確かプライベートだったかな？で、行ったりとかしてたんで、いいなと思いました」と話しました。

また、司会者から映画公開25周年を迎えた気持ちを聞かれると、「僕のメンバーのラウールが『ハリー・ポッター』を、1年前くらいに全部見たと言ってて、“最近知ったんだね、君は”みたいな。どや顔で“じゃあ、あそこのシーンはどう思う？”とか、結構どや顔でしゃべったりした」と明かし、「世代は違ってもみんなに刺さる作品って、ほんとにすてきだなと思います」と作品への思いを話しました。

さらに、「Snow Manって結構みんな『ハリー・ポッター』を通っていて、みんなで『ハリー・ポッター』の話をしてた時もあったんですよ」と話した佐久間さん。「今からリハーサルするよって時に、みんなでしゃべってたら、“みんな行くって、アクシオSnow Man”って言って動きました」と、“自分のもとに引き寄せる呪文”アクシオを使ったエピソードを披露しました。