野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（６日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦し、１３−０でコールド勝ちした。

台湾は２連敗。豪州はチェコに快勝した。日本は７日、韓国戦に臨む。（試合の経過はこちら）

「１番・大谷」伏せた指揮官

再び頂点を目指す戦いに向け、大谷は「プレッシャーのかかる試合が多いと思う。前回優勝したからといって、簡単に勝てるわけではない」と気を引き締めていた。しかし、相手にとっては、この世界最高峰の打者の存在こそが、最大の重圧なのだろう。自身が出場していなかった２０２４年の「ラグザス プレミア１２」決勝で苦杯を喫した台湾にコールド勝ちを収めたのだ。

大歓声を背に受けながら、二回一死満塁の好機で打席へ。低めのカーブをうまくバットに乗せた。強振せずとも、打球は右翼スタンドへと吸い込まれていく。自身の今大会１号は先制のグランドスラム。自らも考案に携わった「お茶たてポーズ」で仲間を盛り上げ、この回２度目の打席でも適時打を放った。ＷＢＣ歴代最多となる１イニング１０得点の猛攻を先導し、「あの回に尽きる。いい試合運びができた」とうなずいた。

試合前には異例といえるグラウンド上でのフリー打撃を実施し、東京ドームの右翼上部の大型ビジョンを越える当たりを飛ばした。そして井端監督が「楽しみにしておいてください」と直前まで明かさなかった打順は１番だった。プレーボールの前から台湾に圧力をかけ、一回の第１打席では「初戦はみんな硬くなる。アグレッシブにいい球を打ちたい」と、初球を右翼への二塁打とした。

お立ち台に上がったヒーローは「本当に厳しい戦いが続くと思う。球場全体で盛り上げてもらえれば励みになる」とファンに呼びかけた。いつだって大谷は、我々の想像を超えてくる。ここからどんな物語を紡いでいくのか、ワクワクが止まらない。（井上雄太）