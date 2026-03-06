日本バレーボール協会（JVA）は6日（金）に大阪府庁舎で会見を行い、バレーボールネーションズリーグ2026（VNL）の日本ラウンドの会場がAsue アリーナ大阪に決定したことを発表した。

男女とも18ヵ国が出場し、6月から8月にかけて行われるVNL2026。3週にわたって予選ラウンドが行われ、上位チームがファイナルラウンドへと進出する。

予選ラウンドのうち男女ともに1週ずつが日本の関西で行われることが1月に発表されていたが、その会場がAsueアリーナ大阪（大阪府大阪市）に決まった。約1万人を収容できる同会場は、SVリーグ男子のレギュラーシーズンでも使用されている。

中東情勢の悪化によるフライトの都合で、来日がかなわなかったギド・ベッティ FIVB CBO（最高業務責任者）はリモートで会見に参加し、「大阪はバレーボールが強い地域。SVリーグでも男女とも優勝している。まさしくバレー王国と呼ぶにふさわしい」と賛辞を送り、大阪で開催できることに喜びを露わにした。

この言葉を受けて、川合俊一バレーボール協会会長は「大阪府バレーボール協会は大会運営に長けている」と評価し、「かつては大阪でワールドカップなどの国際大会を毎年のように開催していた。我々としては安心して、一緒に盛り上げることができる」と期待感を口にした。

登壇した吉村洋文大阪府知事＆横山英幸大阪市長は、「ネーションズリーグ2026を大阪で開催できることを大変うれしく思います」と喜びつつ、吉村府知事は「世界トップレベルのバレーをぜひ多くの人に見ていただきたい。特に大阪の子どもたちや、バレーで世界を目指す若い皆さんにも見ていただき、その中から“第ニの川合俊一”が出てきてほしい」と世界大会への大きな期待を明かした。

Asueアリーナ大阪で開催される日本ラウンドは予選ラウンドの第3週、女子が7月8日（水）～12日（日）、男子が7月15日（水）～19日（日）に行われる。対戦国と日程は以下のとおり。

女子日本代表

7月8日（水）19:20 vs.ブラジル

7月9日（木）19:20 vs.タイ

7月11日（土）19:20 vs.トルコ

7月12日（日）19:20 vs.ポーランド



男子日本代表

7月15日（水）19:20 vs.イタリア

7月16日（木）19:20 vs.カナダ

7月17日（金）19:20 vs.ベルギー

7月19日（日）19:20 vs.アルゼンチン

