「コスパ優先」な40・50代へ！【ユニクロ】今買って長く使える♡「優秀カーデ」

春のワードローブを整えるなら、着まわしが利いて長く使えるカーディガンをぜひ備えておいて。今回紹介するのは、配色が目を引く【ユニクロ】のカーデ。大人コーデに取り入れやすい上品な素材に、春に嬉しい機能性を持ちあわせていながら、手に取りやすい価格が嬉しいところ。コスパ優秀な一枚は、春コーデでヘビロテしたくなりそうです。

幅広いシーンで着まわしやすいクルーネックカーデ

【ユニクロ】「UVカットクルーネックカーディガン」\2,990（税込）

着まわしやすいクルーネックのカーディガン。配色デザインがアクセントになり、シンプルなコーデでもサマ見えが狙えます。「なめらかな肌ざわりのコットンレーヨン素材」（公式サイトより）で、着心地も良さそう。きれいめのパンツでクールに決めたり、フレアスカートでフェミニンに仕上げるのも◎ 紫外線が強くなるこれからの季節に嬉しい、UVカット機能付き。

淡色パンツと合わせた春っぽコーデ

色違いのオフホワイトを淡色パンツと合わせれば、季節感高まる爽やかな着こなしに。シンプルできれいめにもカジュアルにも振りやすく、コーデに迷ったときの救世主になるかも。ボタンを留めて一枚着としても、外して羽織りとしても長く使えます。@ma_anmiさんによると「インしてもゴワゴワしない」とのことで、すっきり着られそう。

