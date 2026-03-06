俳優の志尊淳さん（31）が、4月スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』で主演することが決定。インタビューで、この春から挑戦してみたいことを明かしました。

志尊さんが主演するのは、日本人の両親を亡くし、韓国の財閥の家の養子となった男性キム・ミンソク（青木照）と日本人女性が、日韓を舞台に繰り広げるラブストーリーです。

今回、韓国語での演技に初挑戦するという志尊さん。これから韓国での撮影もあるそうで、「みんな、“おいしいもの食べるぞ！”みたいな空気なんですけど、僕は本当に韓国語で精いっぱいなので、もしかしたらホテルにこもっているかもしれないですね」と話しました。

そんなストイックさを持つ志尊さんですが、この春から挑戦したいことがあるそうで、「撮影がなくても早く起きて散歩するとか、日常的なルーティーンみたいなのをしっかり作りたいなって。起床、散歩、帰宅。ゆっくりして、ジム行って、帰宅です。普段こんな頑張ってるんだから休みの日ぐらいダラダラしちゃえって思っちゃうんですけど、そこも律していきたいなと思ってます」と明かしました。

新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』は、4月12日よる10時30分スタートです。

（3月6日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）