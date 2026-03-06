「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン１３−０台湾代表」（６日、東京ドーム）

２４年プレミア１２王者の台湾はＷＢＣ連覇を狙う日本に７回コールドで敗れ、開幕２連敗。１次リーグ突破に黄信号が灯った。

先発の鄭浩均（チェン・ハチュン）は初回大谷に二塁打を浴びたが無失点で立ち上がった。しかし、二回に１死満塁のピンチを招くと、外目のボールを大谷に右手一本でライトスタンドに運ばれ、先制グランドスラムを被弾。打たれた瞬間に打球をみつめ呆然した表情を浮かべた。その後、勢いづいた日本打線を止めきれず、２回途中５４球５安打８失点で降板となった。２番手の胡智爲（フー・チーウェイ）も大谷に適時打を浴びるなど追加点を奪われ、この回計１０失点となった。

その後も三回に３点を奪われた。

打線は先発の山本の前に２回まで無安打無得点。３回にエラーと２つの四球を選び、２死満塁の好機を作り、山本を降板に追い込んだが、後続が断たれた。五回には日本３番手・宮城から１死一、二塁の好機を作り、２番フェアチャイルドがレフトポール際へ大飛球。３ランかと思われたがファールの判定。リクエストも覆らず、熱烈な台湾ファンから大ブーイングが巻き起こった。

世界ランクで日本に次ぐ２位の台湾は５日の初戦豪州戦で０−３でまさかの黒星発進。同戦で主将の陳傑憲（チェン・ジェシェン）が死球で左手人さし指骨折。この日はベンチスタートとなった中で、必勝を期した日本戦だったが、完敗に終わり、崖っぷちに追い込まれた。