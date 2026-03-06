グラビアアイドルの鈴木聖（25）と人気パチスロYouTube「スロパチステーション」のれんじろう（30）が結婚したことを6日、それぞれのSNSで発表した。

鈴木は自身のXで「ご報告です」として文書の画像を投稿。文書には「私事ではありますが、このたびスロパチステーションのれんじろうさんと、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表した。

結婚報告に「急なご報告でびっくりさせてしまいごめんなさい」と謝罪しつつ「彼は変わらない優しさと明るさで、毎日たくさん笑わせてくれる人です。落ち込みがちだった私も、彼と出会ってから少しずつ前向きな気持ちを取り戻し、自然と笑顔でいられる時間が増えました。そばにいる人まで元気にしてくれる、そんな温かい人だと日々感じています」と、れんじろうへの思いを記した。

また「ここまで歩んでこられたのは、支えてくださる皆さまのおかげです」とし「本当に本当に感謝しています。これからは二人で支え合いながら、人生という台で幸せな当たりを積み重ねていきたいと思います」とスロパチに例えながら意気込みをつづった。そして「応援してくれる方がいる限りは活動も続けていくつもりでいるので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と締めた。

れんじろうも自身のXで結婚を報告するとともに「勝った日には自分以上に喜び、負けた日には『次があるよ』と声を掛けてくれて、さらにはノリ打ちでで足を引っ張っても許してくれる…（?）そんな優しさを持ちながらも、私の至らないところはきちんと指摘し、人として成長させてくれる存在です」と、鈴木への感謝などをつづった。

また、続いての投稿で祝福メッセージに感謝をつづったが、「ほとんどがお祝いのコメントやネタコメで嬉しく思っているのですが、僅かに私たちに対しての誹謗中傷があるのでそちらは是非やめて頂けると幸いです」と呼び掛けた。