M-1グランプリのラストイヤーに挑むヤーレンズが、M-1への意気込みやコンビの絆について明かす場面があった。

【映像】ヤーレンズが明かした「腹の立つ芸人」

3月6日放送の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、芸人がコンビの将来やお笑いスキル向上などの悩みを相談する人気企画「お笑い研究部」を放送。今回は、鬼越トマホークによる「将来有望な若手が解散しないための授業」が行われた。

授業の終盤、鬼越トマホークは「『M-1グランプリ』にストイックになると解散確定」という持論を展開。賞レースに懸ける思いが強すぎるあまり、結果が出なかった際に燃え尽きて解散してしまうコンビが多い現状を危惧した。

これを受け、現在ラストイヤーの真っ只中にいるヤーレンズ（楢原真樹、出井隼之介）に対し、良ちゃんが「今M-1に挑んでいるのも命懸けですよね？」と投げかけるとヤーレンズの2人は「ラストイヤーだしね」「正直、そうだね」と返答。平成ノブシコブシ・吉村崇から「ダメだったらどうするの？」と直球の質問をされると楢原は「ダメだったら…TikTokですかね」と、先に紹介された「解散フラグ」を逆手に取ったボケを披露し、スタジオを沸かせた。

良ちゃんが「決して解散しよう、なんて言わないで」「ここで約束してください」と、コンビ継続を懇願すると、楢原は「ウチは解散危機じゃないから」と、コンビの安定した関係性を強調した。