「まるでエイリアン」衝撃の大谷劇場 異次元のスターが見せた満塁弾＆5打点に対戦控える韓国メディアも戦々恐々「一人だけ次元が違う」【WBC】
打線爆発の口火を切った大谷(C)Getty Images
衝撃の展開に、列島が、いや世界が震撼した。3月6日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドで、日本代表は台湾代表と対戦。2回までに10点を奪う猛攻を見せ、13-0で大勝。史上2度目の連覇に向けて好スタートを切った。
【動画】千両役者すぎる…大谷翔平の先制グランドスラムをチェック お茶点てポーズも！
王者らしい豪快なゲームにあってひときわの存在感を放ったのは、前回大会の英雄であった大谷翔平（ドジャース）だ。大注目の第一打席に“プレーボール”を告げる一球を捉え、右翼線を117マイル（約188キロ）の弾丸ライナーで破る二塁打を放った背番号17は、一死満塁で迎えた絶好機で迎えた2回の第2打席には、相手先発チェン・ハオチュンの4球目、甘く入ったカーブを強振。打った瞬間に本人が確信めいて歩き出しながら見送った打球は右翼席中段に着弾。場内はドワッと沸き立ち、興奮の坩堝と化した。
さらに打者一巡の猛攻となった2回に2度目の打席に入った大谷は、相手2番手フー・ジーウェイから右前適時打を記録。たった3打席で5打点を荒稼ぎする偉才ぶりを見せつけた。
大谷が熱視線を送られる中で発揮した千両役者ぶりには、海外メディアもあ然、呆然である。7日に行われる試合で激突する韓国の日刊紙『朝鮮日報』は「大谷が台湾代表の心をへし折り、東京ドームを熱狂させるグランドスラムを放った」と速報。「大谷翔平はまるでエイリアンのようだった。一人だけ次元が違う野球をしていた。バットを振るたびに、なぜ自分がスーパースターなのかを証明した」と格の違いを見せつけたスーパースターを絶賛した。
また、まざまざと地力の差を見せつけられた台湾の大手メディアも脱帽する。『TSNA』は「これが実力の差というやつか」と2回10失点という現実に落胆しつつ、「我々と連覇を目指すチームとの差は歴然だ。大谷に対して投手陣は手の打ちようがなかった」と、やはり「打者・大谷」の打棒を称えた。
ここで打ってほしいという局面で真価を発揮した大谷。そのクラッチヒッターぶりは、日本の大きな武器となるのは言うまでもない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]